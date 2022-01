Algérie : Riyad Mahrez épouse secrètement la fille d’un ancien footballeur (photos)

Le footballeur de Manchester City s’est engagé avec le mannequin Taylor Ward lors d’une cérémonie islamique dont ils ont voulu profiter en toute discrétion.

Le deuxième jour de janvier, il est apparu que Kyle Walker avait organisé un mariage secret pour se fiancer avec sa petite amie de toujours malgré les nombreux va-et-vient qu’ils ont eu ces dernières années.

Et comme s’il voulait suivre son sillage, l’un de ses coéquipiers a fait les mêmes démarches que le défenseur pour épouser la fille d’un ancien footballeur de Premier League. On parle de Riyad Mahrez, qui a également choisi de célébrer un mariage intime et secret pour épouser le mannequin Taylor Ward.

Pour le mariage des heureux mariés, tous les invités se sont habillés de blanc pour effectuer une cérémonie musulmane connue sous le nom de Nikah. Cependant, elle aura un deuxième mariage pour officialiser son syndicat également au Royaume-Uni.

«Riyad et Taylor sont désormais légalement mariés en vertu de la loi islamique. Pour eux, en tant que couple, il était important de suivre les traditions de leur religion. La cérémonie a été courte mais douce, et les a mis sur le chemin de leur deuxième mariage, qui sera l’événement principal. Taylor et sont très excités Riyad et très en amour,« glissaient une source pour le soleil.

Le couple s’est fiancé en juin dernier après près d’un an et demi de fréquentation, et Mahrez l’a fait en offrant à son partenaire une bague spectaculaire de 470 000 euros pendant ses vacances à Mykonos.

Sur l’île grecque, ils étaient accompagnés des parents du joueur, la star de la télévision Dawn et de l’ancien footballeur Ashley Ward, qui ont joué dans les catégories inférieures de Manchester City et ont ensuite porté les maillots de clubs Premier tels que Norwich City, Barnsley, Blackburn Rovers ou comté de Derby.

Marié depuis six ans avec deux filles

Riyad Mahrez aura 31 ans en février prochain mais, malgré sa jeunesse, il fait face à son second mariage après les six ans où il a été marié à Rita Johal, la femme avec qui il était aussi le père de ses deux filles.

Le couple a mis fin à leur relation en 2020 et pas de la meilleure des manières, depuis lors, Johal a été envoyé contre le footballeur à plus d’une occasion pour le prétendu changement qu’il aurait apporté après avoir signé pour City.

«Déménager à Manchester a changé mon mari (…). Il a laissé la célébrité lui monter à la tête. Cela a changé quand il est allé à Manchester City. Mais la carrière d’un footballeur est de courte durée, ils doivent rester inébranlables et fidèles à leurs proches. même quand ils déménagent dans un plus grand club, car quand tout sera terminé, ils découvriront qui est vraiment là», a-t-il déclaré.

Rita Johal a changé de foi et a arrêté de boire de l’alcool lorsqu’elle a rencontré Mahrez sur Oxford Street. Elle ne savait pas qui il était, mais ils sont tombés amoureux et quatre mois plus tard, ils étaient déjà mariés.

En 2018, avec sa signature dans le groupe dirigé par Pep Guardiola, tout s’effondre : «Le Riyad aimant, humble et affectueux a disparu (…). Je pense que je suis devenu la femme ennuyeuse à la maison et il avait le style de vie fulgurant. loin de moi. Il a commencé à m’ignorer», a- t-il avoué. En 2019, Mahrez a quitté la maison et des mois plus tard, ils ont divorcé.