Algérie : Djamel Belmadi confirmé à la tête de la sélection

Annoncé sur le départ après une année 2022 difficile, Djamel Belmadi n’en reste pas moins le sélectionneur de l’Algérie. L’intéressé a été confirmé dans ses fonctions ce vendredi par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef.

«Djamel Belmadi a bel et bien signé l’avenant de son contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2026», dixit celui-ci. «Nous lui avons fixé des objectifs clairs pour les deux prochaines Coupes d’Afrique des nations.»

Lauréat de la CAN 2019 avec les Fennecs, Djamel Belmadi était contesté dernièrement pour les échecs de l’Algérie à la CAN 2022 et en éliminatoires du Mondial 2022.

«Belmadi est actuellement concentré sur son travail, et ne prête pas attention à ce qui se dit, ni aux critiques lancées à son sujet dernièrement», conclut le patron de la FAF.