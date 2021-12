Alexis Sánchez a choisi les 11 footballeurs pour sa Dream Team historique

Depuis le début de sa carrière professionnelle à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a délivré des records de buteurs bestiaux. Cela la fascine de convertir et d’alimenter ses statistiques, bien sûr, mais elle a compris que ce n’était pas le plus important.

Bien qu’il n’ait que 22 ans, il est en affaires depuis longtemps. Et au fil du temps, il a appris quelque chose : les chiffres ne se savourent pas pleinement s’ils ne s’accompagnent pas de réussites collectives.

L’année dernière, il a beaucoup marqué. Cependant, le PSG s’est retrouvé sans Ligue 1 et sans UEFA Champions League. À l’heure actuelle, vous préférez marquer moins et aider/générer plus, si cela permet à votre équipe d’atteindre tous ses objectifs.

Donatello veut gagner avec Lionel Messi, Neymar Júnior et le reste de l’équipe. Si les buts, les records et les récompenses individuelles arrivent, tant mieux. Mais son esprit est déterminé à aider, que ce soit avec des scores, des passes décisives ou des sacrifices, pour que le Paris Saint-Germain remporte autant de trophées que possible.

«L’année dernière, j’ai fait une excellente année individuelle, j’ai marqué plus de 40 buts, j’ai marqué en Ligue des champions, j’étais le meilleur buteur de l’année civile, mais nous n’avons pas remporté le championnat. Nous n’avons pas gagné la Ligue des champions. Donc au final, vous vous demandez si 50 buts valent la peine d’être marqués si vous ne gagnez pas. Alors, disons que cette fois je préfère en mettre un peu moins, donner quelques passes décisives et prendre la Ligue et la Ligue des Champions. Alors les buts individuels, bien sûr c’est bien, mais si vous ne gagnez pas, vous ne l’appréciez qu’à moitié. Donc le but c’est vraiment de gagner des titres, c’est le plus important. Pour l’instant, nous sommes sur la bonne voie car nous sommes toujours en lice dans toutes les compétitions. Il y a de grosses échéances qui vont arriver et maintenant il faut s’y préparer».

Attention à ce commentaire sur la répartition de la ‘gloire’ avec Messi et Neymar : «Je pense que quand vous avez de grands joueurs autour de vous, le mieux c’est qu’ils soient contents car vous en profiterez aussi. Même si vous ne marquez pas, vous vous amuserez et gagnerez des titres car c’est pourquoi nous sommes là aussi. Mais la vérité est que lorsque vous jouez avec des joueurs comme Messi ou Neymar, si vous avez 12 ballons, vous ne pouvez pas toucher le but 12 fois. Ce n’est pas possible. Il faut aussi savoir donner aux amis, leur faire plaisir. Et c’est normal car ce sont les joueurs qui vont nous amener, qui vont nous aider à gagner»

Son évolution en tant qu’assistant : «C’est quelque chose que j’avais déjà, mais j’ai un peu perdu quand j’ai commencé à marquer beaucoup de buts. Parce que quand vous marquez beaucoup de buts, vous voulez les buts. C’est comme ça, c’est comme les jus de fruits, plus tu bois, plus tu as soif (rires). Vous marquez, mais vous voulez quand même marquer parce que vous aimez la sensation. Vous voulez que cela se répète et peut-être qu’il y a parfois cet instinct de l’attaquant à vouloir tirer, à vouloir marquer».

«Plus tard, je pense que quand on veut être un grand joueur, un joueur spécial, quand on peut faire les deux, le but et la passe, il ne faut pas se priver car non seulement on rend un ami heureux, mais on montre aussi que vous pouvez être imprévisible. Aujourd’hui, l’avantage, c’est qu’on ne sait pas si je vais tirer ou passer alors qu’on s’attendait à ce que je tire. «Kylian est le meilleur buteur de l’équipe, il va tirer», mais maintenant il est beaucoup plus imprévisible. C’est diférent. C’est aussi ce dont on parle quand on parle de maturité. J’ai grandi et j’ai réalisé que les passes ne m’empêchaient pas de marquer des buts».