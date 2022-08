Alexandre Song avoue enfin la vérité : «J’étais venu au Barça pour devenir riche et millionnaire»

Arrivé d’Arsenal en août 2012, Alexandre Song savait avant même de signer qu’il n’allait rien changer ni apporter au FC Barcelone. Dans une interview avec son compatriote star de la NBA, Pascal Siakam, il a déclaré «Je voulais juste être millionnaire».

«Quand Barcelone m’a proposé un contrat et que j’ai vu combien je gagnerais, je n’ai pas réfléchi deux fois. J’ai pensé que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable une fois ma carrière terminée. J’ai rencontré le directeur sportif (qui était Andoni à l’époque). Zubizarreta) et m’a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, c’est pourquoi je m’en fichais parce que je savais que ça ferait de moi un millionnaire», a-t-il admis.

L’aventure de Song à Barcelone a été aussi résiduelle que prévu. Il a à peine disputé 20 matches de championnat lors de la saison 2012-13 et 19 autres lors de la campagne 2013-14 jusqu’au moment du départ, lorsque Luis Enrique est arrivé. Song a eu la chance de jouer avec des légendes de Barcelone telles que Lionel Messi et d’autres stars à son poste. Les milieux de terrain, telles que Xavi Hernández, Iniesta, Sergio Busquets, Javier Mascherano, Cesc Fabregas et Thiago Alcántara.

Mais bien sûr, il n’était pas intéressé. Déjà dans ses années à Arsenal, il profitait de la belle vie et faisait des folies : «Je suis allé à l’entraînement et j’ai vu Thierry Henry apparaître avec une voiture qui était un vrai bijou. Je me suis dit que je voulais la même voiture à tout prix. chez le concessionnaire et j’ai acheté le même. Mais je jure que je l’ai regretté et que j’ai dû le rendre au bout de deux mois parce que tout mon argent était consacré au carburant. Au final, j’ai fini par acheter une Toyota».

La fin horrible de Song

Ce fut son meilleur moment à Arsenal, où il a joué entre 2006 et 2012. Après deux ans à Barcelone, Song a été prêté à West Ham en Premier League, mais rien n’était plus pareil. Sa dernière aventure en Europe était à Sion en Suisse et elle s’est mal terminée, puisqu’il a été licencié pendant la pandémie, en 2020.

«J’ai reçu un message Whatsapp pour me dire que je devais signer un document m’informant que mon salaire était en baisse et qu’ils me laissaient payer environ 12 000 euros. Le lendemain, j’ai reçu le document de licenciement sans explication. Mon avocat s’est occupé de l’affaire, nous sommes allés à la FIFA et j’ai défendu mes droits», a-t-il déclaré à ce sujet. L’actuel directeur de Joan Laporta, bien qu’il ait eu quelques signatures comme celles de Song, tente de nettoyer le club de ce type d’erreurs qui ont clairement coûté très cher à l’institution catalane.