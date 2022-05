Alexander-Arnold menace le Real Madrid : «Je ferai mal avec mes passes»

À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la League des Champions entre le Liverpool et le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a déclaré qui fera tout pour aider les Red à remporter le trophée aux grandes oreilles.

«Je ne suis qu’un enfant ordinaire de Liverpool dont le rêve est devenu réalité», lit-on sur la fresque de la dernière grande apparition de Melwood. Avec le ’66’ avec lequel il a fait ses débuts en 2016 sur son dos, le footballeur du Merseyside a brisé les normes et les chiffres normaux pour un arrière droit.

«Je veux donner le plus de passes décisives possible pour aider l’équipe à gagner. Cela fait partie de mon jeu. Je veux être dans des positions avancées pour créer des occasions», a-t-il ajouté. Avec le Liverpool, il a réalisé 62 passes décisives et marqué 12 buts.