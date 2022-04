Alex Rodriguez est trollé avec l’engagement de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Elle va être maman… Encore une fois ! Britney Spears confirme sa grossesse via ses réseaux sociaux : «Qu’est-il arrivé à mon ventre ? Je vais avoir un bébé !»

Après avoir laissé derrière elle tout le drame autour de la tutelle et les problèmes judiciaires avec son père, Britney Spears vit l’une de ses plus belles années : La Princesse de la Pop va être maman !

Après diverses rumeurs sur une éventuelle grossesse et après plus de cinq ans de relation avec Sam Asghari, l’interprète de ‘One More Time’ a annoncé via ses réseaux sociaux qu’elle allait devenir maman pour la troisième fois.

«J’ai perdu beaucoup de poids pour partir en voyage à Maui et j’en ai repris … Je me suis dit : ‘Wow… qu’est-il arrivé à mon estomac ?’ Mon mari a dit : ‘Non, tu es enceinte de nourriture, idiot !!’ Alors j’ai fait un test de grossesse… Et euh, ben… je vais avoir un bébé (…) Il grandit ! S’il y en a 2 là-dedans… je deviens fou !», a confirmé l’artiste par le biais d’un post sur son compte Instagram officiel.

Pas de paparazzi ! Britney Spears portera sa grossesse en privé

La princesse de la pop a profité de la publication pour envoyer un message fort aux paparazzis : elle portera sa grossesse en privé pour éviter des problèmes émotionnels à cause d’eux.

«Évidemment, je ne sortirai pas autant parce que les paparazzis tireront de l’argent d’une photo de moi, comme ils l’ont malheureusement déjà fait… C’est dur parce que quand j’étais enceinte, j’ai fait une dépression périnatale. Je dois dire que c’est absolument horrible.

«Les femmes n’en parlaient pas à l’époque… Certaines personnes considéraient que c’était dangereux si une femme se plaignait comme ça avec un bébé en elle… Mais maintenant, les femmes en parlent tous les jours… Dieu merci, nous n’avons pas à garder cette douleur comme un secret réservé Cette fois je vais faire du yoga ! Je vous envoie beaucoup de joie et d’amour», a-t-elle conclu.

Britney Spears est actuellement mère de deux enfants de son ancien mariage avec Kevin Federline : Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans.