Alex Rodriguez dit au revoir à Jennifer Lopez, a reçu le nouvel An avec une autre femme

C’est vraiment incroyable. Ces sœurs sont toutes les deux très belles et se ressemblent beaucoup. Dès leur plus jeune âge, leur apparence a enchanté le monde entier.

Lorsque les parents de Megan et Morgan ont appris qu’ils attendaient des vraies jumelles, ils n’avaient aucune idée de ce qui les attendait.

Changer deux fois plus de couches, deux fois plus de nuits blanches et de pleurs en stéréo. Ils pensaient que c’était deux fois plus d’effort mais aussi d’amour. Cependant, ils n’avaient imaginé que leurs jumelles allaient avoir une renommée mondiale.

The Epoch Times rapporte que les sœurs sont nées en juin 2011 et sont devenues virales dans le monde entier quand elles n’avaient que quatre ans, après que leur mère a publié des photos des deux fillettes sur les réseaux sociaux.

Les gens pensaient que les deux filles avec de beaux yeux étaient jolies.

Aujourd’hui, les sœurs ont neuf ans et sont toujours magnifiques ! Voici à quoi elles ressemblent aujourd’hui :

Sur leur compte Instagram, elles ont plus de 150 000 abonnés.

Nous leur souhaitons tout le meilleur à l’avenir ! Tous les enfants sont magnifiques et la beauté est aussi intérieure !