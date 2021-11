Alex Oxlade-Chamberlain a révélé qui est le footballeur qui l’a le plus impressionné à l’entraînement

Le mois dernier, en octobre 2021, Alex Oxlade-Chamberlain a accepté de participer à une session de formation dynamique avec Liam MacDevitt pour la BBC.

Et dans la première partie de l’exercice, ils lui ont demandé de choisir le meilleur footballeur avec lequel il s’est entraîné, en tenant compte du niveau du club et du niveau de l’équipe nationale.

Il aurait pu mentionner des talents de classe mondiale comme Mesu Ozil, Alexis Sánchez, Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Harry Kane, Steven Gerrard, Wayne Rooney ou un autre élément de l’équipe nationale d’Angleterre. Il n’a pas. Il a opté pour l’espagnol Santi Cazorla.

«Santi Cazorla, probablement. C’était la technique. Avec la droite, avec la gauche. Les virages qu’il pouvait prendre avec sa gauche et sa droite. Nous avons pratiqué des coups francs ou des tirs au but, et au bout de 5 minutes, vous vous êtes rendu compte qu’il donnait un coup de pied gauche. Et on lui a demandé pourquoi et il a répondu : ‘Je ne sais pas, cette semaine j’ai l’impression que ma jambe gauche va mieux.’ QUOI?! J’ai vu Santi faire beaucoup de choses folles pendant les années où j’étais à Arsenal.»

🎶 Ohhh Santi Cazorla 🎶 ✨ Just @19SCazorla sprinkling some magic at West Ham, #OnThisDay in 2012 pic.twitter.com/NuoKWWOPsq — Arsenal (@Arsenal) October 6, 2018

Peut-être qu’il est sous-estimé dans les médias, mais tous ceux qui ont partagé avec lui savent que Cazorla, malgré les blessures qu’il a subies, a toujours eu de la magie à distribuer. Une fissure incontestable.

Santi Cazorla a joué 81 matchs avec l’équipe nationale espagnole. Il a été double champion de l’Eurocup. Santi Cazorla est devenu le MVP d’Arsenal. Il l’a fait lors de la saison 2012/13.