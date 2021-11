Alerte ! Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Neymar

Le Paris Saint-Germain a gagné a connu une nouvelle victoire ce dimanche en battant Saint-Étienne 3-1, mais a perdu Neymar pendant un certain temps du match.

Le Brésilien est parti sur une civière après une entorse à la cheville gauche et l’entraîneur Mauricio Pochettino a été prudent au début.

«Je n’ai pas grand-chose à dire pour l’instant, à part la douleur qu’il a ressenti à la cheville. Nous aurons des examens demain et nous verrons», a-t-il déclaré.

«Je sais qu’à la télévision les images sont impressionnantes. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il reviendra vite, mais ce n’était pas joli à voir», a-t-il ajouté.

Parmi les prochains matchs figure la réception de Nice, mercredi, puis de Lens, et de Bruges et enfin la Ligue des champions.

Le joueur lui-même a déjà laissé un message aux fans sur Instagram : «On se remet, malheureusement ces déboires font partie de la vie d’un athlète. Maintenant c’est ce que tu as, lève la tête, je reviendrai mieux et plus fort».