Alerte : la FIFA exclu la Russie du Mondial 2022 (officiel)

Double buteur sur deux passes décisives de Lionel Messi, Kylian Mbappé n’a pas hésité à encenser les qualités du joueur argentin.

S’adressant à la presse, il avoue que Messi «est un grand joueur, je suis content aussi pour lui, il s’adapte à une nouvelle vie, un nouveau club. Même quand tu gagnes sept Ballons d’Or, tu dois t’adapter aussi, il est de mieux en mieux».

«Je l’ai toujours dit : si on a un grand Messi, c’est mieux. C’est facile de jouer avec lui, j’ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs, on s’éclate, je prends du plaisir et j’apprends», a-t-il ainsi indiqué.

Grâce à ces buts, Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 156 réalisations, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic mais encore derrière Edinson Cavani (200).