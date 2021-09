Alerte à Barcelone : des cadres demandent le limogeage de Koeman

Le club a signalé l’intervention réussie du genou de l’attaquant danois, bien qu’il n’ait pas signalé la durée prévue d’une absence qui sera, au moins, jusqu’à la mi-décembre.

Martin Braithwaite a été opéré avec succès aujourd’hui pour la blessure fémoro-patellaire au genou gauche qu’il a subie le 29 août lors de la Ligue Barça-Getafe.

Le traitement conservateur n’a pas donné de résultats les jours suivants, lorsqu’il s’est concentré sur l’équipe du Danemark, et il a été décidé qu’il devrait passer sous le bistouri.

L’opération a été réalisée par les médecins Joan Carles Monllau et Jordi Puigdellívol sous la supervision des services médicaux du club.

Bien que le club n’ait pas fourni de prévision sur l’heure à laquelle l’attaquant sera absent, MD a pu savoir, grâce à l’environnement du joueur et aux avis médicaux, qu’il sera au moins trois mois hors du terrain.

Braithwaite a commencé la saison en forme, très animé après le grand championnat d’Europe qu’il a disputé avec le Danemark, demi-finaliste.

Il a marqué deux buts et donné une passe décisive à Sergi Roberto lors du match 4-2 contre la Real Sociedad en ouverture de la Ligue et a été titulaire lors des trois matchs disputés. Sa défaite coïncide avec celle d’autres attaquants comme Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Sergio Agüero.

Le syndrome de la douleur fémoro-patellaire est un terme utilisé pour décrire la douleur à l’avant du genou et autour de la rotule ou de l’os du genou. Il est parfois appelé «genou du coureur» ou «genou du sauteur».