Alec Baldwin voudrait des policiers sur les tournages pour superviser les armes

Alec Baldwin est dévasté. Sa situation continue de préoccuper grandement sa famille et ses amis, qui constatent avec tristesse qu’il ne peut toujours pas relever la tête après l’accident subi sur le tournage de son dernier film dans lequel il a fini par tourner le directeur de la photographie.

Il a besoin d’une aide psychologique pour tenter de surmonter l’événement et il n’a aucun scrupule à confier sa santé mentale entre des mains expertes. Cependant, ce n’est toujours pas facile.

D’autant plus que nombreux sont ceux qui le voient encore comme directement coupable et non dans le cadre d’un accident, d’une erreur dans laquelle il s’est également placé en victime.

Parmi ceux qui le désignent comme un meurtrier se trouve son ennemi juré numéro un, Donald Trump., qui a décidé de se venger après avoir été pendant des années la cible de critiques et de blagues de la part de l’acteur à chaque pas qu’il a fait en tant que président des États-Unis.

Alec Baldwin a toujours soutenu qu’il ignorait que le pistolet qu’il a utilisé sur le plateau était chargé de balles réelles. De plus, il dit qu’il croyait que c’était une arme accessoire, sans réelle capacité à tuer. Il s’est trompé.

L’enquête policière continue son cours pour déterminer le degré de culpabilité de chacun des responsables de la production et de la fusillade elle-même, mais Donald Trump n’a pas eu à enquêter beaucoup pour arriver à une conclusion définitive : Alec Baldwin est coupable .

«À mon avis, il avait quelque chose à voir avec l’événement. Pourquoi avez-vous pris une arme, chargée ou non, et l’avez-vous pointée sur quelqu’un ? Et il l’a fait à propos de quelqu’un qui ne travaillait même pas comme acteur dans le film . Il le pointe du doigt, appuie sur la gâchette et maintenant cette personne est morte», a déclaré l’ancien président des États-Unis dans une interview à la radio avec l’émission Christ Stigall.

Au cas où il y avait un doute sur l’animosité que le magnat éprouve envers l’acteur, il l’a même qualifié de «malade», ce qui a dissipé les doutes quant à savoir si sa phrase était polarisée ou non par son expérience précédente avec l’interprète qui a sorti le couleurs chaque semaine à la télévision.

«Quelque chose ne va pas chez lui. Je l’ai regardé pendant des années. Il se bagarre avec les journalistes. Je veux dire, tout ce qu’il fait, c’est un gars volatile. C’est un fou», Donald Trump décrit Alec Baldwin, profitant du fait qu’il traverse l’un des pires moments de sa vie après avoir été le protagoniste d’un accident sur un plateau de tournage dans lequel il a mis fin à la vie d’un ami proche, en plus d’être la directrice de la photographie de son prochain film.

Une douleur qui l’a poussé à se réfugier chez lui, à se laisser conseiller par sa famille et son équipe de psychologues et dans l’attente d’une résolution policière favorable d’une enquête toujours ouverte, alors que Donald Trump a déjà prononcé une condamnation.