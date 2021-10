Alec Baldwin tue une femme pendant un tournage : il pensait que l’arme était chargée à blanc

L’entraîneur portugais, José Mourinho, a mis en place une majorité de remplaçants et a assumé la responsabilité de la défaite historique face à Bodo/Glimt. C’était pour l’UEFA Conference League.

La victoire 6-1 subie par la Roma jeudi face à Bodo/Glimt a été bien plus un cauchemar pour José Mourinho que pour l’équipe italienne qu’il dirige.

C’est que l’équipe est deuxième de son groupe en Conference League, une sorte de Ligue Europa 2, à un point des Norvégiens qui les ont battus, mais pour DT cela signifiait la pire défaite de sa vie.

En 21 ans comme entraîneur professionnel et en plus de 1000 matchs, le Portugais a vécu ce duel pour la troisième date comme un choc : il n’avait jamais reçu six buts de son équipe.

Avant d’arriver à Rome, il était à la tête de huit autres : Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham.

Pour ne rien arranger, avec le malaise généré par la chute des supporters romains, la défaite survient un jour après que Mourinho lui-même a refusé de quitter Rome après une offre formelle de Newcastle : «Je n’irai pas à Newcastle, j’ai décidé de rester à Rome», a déclaré. Quelques heures plus tard, en Norvège, cette gifle le laisse chancelant.

Jusqu’à présent, il n’avait perdu qu’une seule fois une équipe menée par Mou par cinq buts : c’était en 2010, lorsqu’il dirigeait le Real Madrid et, pour la Ligue espagnole et aussi en tant que visiteur, Barcelone, dirigé par Joseph Guardiola, l’avait battu par 5.-0.

Ce jour-là, Sergio Ramos a été expulsé tard après avoir donné un coup de pied à Lionel Messi par derrière. Aujourd’hui, ils sont coéquipiers au PSG.