Alarme au PSG : Kylian Mbappé a joué dans l’un des bêtisiers de l’année et a fini par se blesser

Celui de Kylian Mbappé était vraiment une fête pour l’oubli. Le PSG a affronté Montpellier aujourd’hui, en tant que visiteur, en Ligue 1. Si l’équipe parisienne a fini par s’imposer 3-1, la performance de la star française a laissé beaucoup d’inquiétudes : non seulement à cause de son faible niveau, mais aussi parce qu’il a fini par devoir être remplacé en raison d’une blessure.

Les mésaventures de Donatello ne commencèrent qu’après 7′ de jeu. À ce moment-là, l’arbitre Jérémie Pignard a prononcé un penalty pour le PSG.

A noter que l’équipe parisienne, après avoir été sans victoire lors des deux derniers matches, avait bien besoin de points, tant ses poursuivants étaient déjà dangereusement proches.

Immédiatement, celui qui s’est chargé de la peine maximale a été Kylian Mbappé. Le Français a pris la responsabilité d’être la star de l’équipe et s’est tenu devant le gardien Benjamin Lecomte, cherchant à ouvrir le score.

Cependant, le gardien montpelliérain a deviné l’intention de Donatello, qui a botté au même poteau que lors des tirs au but qu’il a infligés à l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Cependant, la pénalité maximale a dû être répétée, puisque la VAR a averti que Lecomte n’avait aucun pied posé sur la ligne au moment du tir

Malheureusement pour Kylian Mbappé , le deuxième penalty n’a pas eu non plus de résultat positif . Le Français a changé de corner, mais le tir a fini par toucher le poteau.

Pour couronner le tout, au rebond, l’attaquant a de nouveau eu l’occasion de se connecter au but, mais il l’a défini au-dessus de la barre transversale, dans ce qui est probablement l’erreur la plus embarrassante de sa carrière.

En tout cas, le pire était à venir. A 21′, Kiki souffre d’un problème à la jambe gauche et est immédiatement pris en charge par les médecins.

Suite à la douleur, il a dû être remplacé par Hugo Ektike. Bien qu’il n’y ait toujours aucune certitude sur la blessure qui complique le jeune Français, il semble qu’il s’agisse de quelque chose de grave, puisqu’il s’est rendu directement aux vestiaires après avoir quitté le terrain de jeu.

Pour ne rien arranger, il ne reste plus que 13 jours avant l’engagement contre le Bayern Munich pour la Ligue des champions.

De même, l’équipe parisienne a pu décrocher un bon résultat lors de son déplacement à Montpellier. Avec des buts de Fabián Ruiz Peña à 55′, Lionel Messi à 72′ et Warren Zaïre-Emery à 92′, l’équipe dirigée par Christophe Galtier a réussi à ramener les trois points à la maison, atteignant 51 points -5 de plus que son rival immédiat, Marseille, et 6 de plus que le troisième, Lens-. La remise pour l’équipe locale atteint 89′, emmenée par Arnaud Nordin.