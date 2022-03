Alarme à Liverpool : Mohamed Salah n’accepte pas l’offre de renouvellement

Suite à la qualification du Real Madrid et à son nouveau record de buts avec le Real Madrid en dépassant Alfredo Di Stefano, Karim Benzema s’est exprimé sur Real Madrid TV.

Une soirée magique : «Je n’ai pas revu le match, mais oui les occasions et les buts. C’était une nuit inoubliable pour la qualification, l’ambiance, les buts et la remontada.

Après le match aller, nous étions concentrés et prêts pour le retour. Nous avons commencé le match avec beaucoup d’envie. La semaine de préparation a été très bonne et le jour-j, tout le groupe était prêt pour faire un bon match.»

Devant Di Stefano : «C’est un rêve que de le dépasser car c’est une légende du Real. Je me rappelle mon premier jour ici, j’étais avec lui, le président et il m’a fait une accolade.

C’est une légende. Être juste devant lui me rend très fier, très heureux et me donne plus de force pour continuer. Il m’avait donné comme conseil de profiter de ce grand club.»

Son nom à jamais gravé dans l’histoire : «J’en suis heureux et fier, mais c’est grâce à toute l’équipe, c’est l’effort de tout le monde. L’équipe, les titulaires, les remplaçants, le staff, le public. C’est grâce à tout ça que nous avons vécu une soirée magique.»

Son meilleur match et sa meilleure saison ? «Je ne sais pas car je me rappelle également de la finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Oui ça l’est par les buts et parce que c’est dans un match très important.

C’est une remontada, nous perdions 2-0 sur les deux matchs. Ça a été un grand match, mais de tous les joueurs. C’est peut-être ma meilleure saison aussi oui car chaque année je veux faire mieux que la précédente et je suis sur le bon chemin actuellement.»

Les éloges d’Ancelotti : «Il me donne de la confiance, de la motivation pour aider mes coéquipiers et l’équipe. Il me donne un petit peu plus de tout pour faire beaucoup de choses sur le terrain, pour les supporters qui viennent nous voir. Il me rend très heureux.»

Le collectif : «Au sein d’une équipe, il y a toujours des joueurs qui peuvent faire la différence, mais seul on ne peut pas y arriver.

Nous avons besoin de l’aide des joueurs qui font de belles passes et se déplacent bien. Je parle toujours de l’équipe car je sais que si mon équipe est au top, moi aussi je le serais.»

Un travail quotidien: «Je travaille tous les jours et aujourd’hui plus que jamais. 309 buts, ce sont des chiffres importants. J’ai signé pour ce club pour gagner des titres avant tout.

Je ne pensais pas marquer autant de buts comme je le fais maintenant, mais j’ai toujours voulu marquer les esprits, des Madridistas, et je crois que je suis sur le bon chemin.»

À 14 buts de Raúl : «Ce que je veux, c’est gagner des trophées car des buts, je sais que je vais en mettre encore beaucoup. Ensuite, quand je serais plus proche de ce record, on pourra en parler. Pour l’heure, il faut continuer à travailler.»

Son évolution : «Quand je suis arrivé, j’étais très jeune et je ne savais pas ce que signifiait le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je venais de Lyon et j’étais juste un jeune très heureux.

J’avais toujours l’idée de triompher ici. Petit à petit, j’ai appris ce qu’était vraiment le Real Madrid Je me sens comme à la maison ici. J’aime beaucoup Madrid, les gens et le pays. Les gens sont agréables avec moi et je profite de chaque jour ici.»

Le match contre Majorque : «Nous sommes en tête de la Liga et on doit continuer ainsi. On doit prendre les points. Nous avons engrangé une grande confiance après le match contre le PSG mais maintenant c’est la Liga, c’est autre chose, un autre adversaire et il faudra gagner.»