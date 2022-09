Alaba sort du silence : «Je le jure. J’ai affronté, Neymar, Cristiano et Messi mais…»

Chelsea a officiellement signé Graham Potter. Le manager anglais de 47 ans arrive de Brighton et signe un contrat de cinq ans avec les Londoniens pour succéder à Thomas Tuchel.

«Je suis incroyablement fier et heureux de représenter Chelsea, un club fantastique. Je veux me mettre au travail, rencontrer un groupe de joueurs passionnant et commencer à développer une équipe et une culture qui rendent nos fans fiers».

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Avec sa carrière d’entraîneur débutant en 2011, Graham Potter s’est fait remarquer dans l’Ostersund suédois (qu’il a réussi à emmener aux compétitions européennes) avant de passer au football anglais où il a entraîné Swansea et Brighton. Cette saison a connu un début remarquable, avec cinq victoires en sept matchs.