Al-Nassr veut signer un Ballon d’Or

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr a provoqué une véritable révolution en Arabie Saoudite. Cependant, ce n’était pas la seule révolution car Al Nassr pense maintenant qu’il est capable de continuer à ajouter des stars du football européen à son équipe.

Il n’y a pas si longtemps, on parlait de Sergio Ramos, Sergio Busquets et même de Mauro Icardi, mais celui choisi pour améliorer l’équipe serait Luka Modric.

Aujourd’hui, Luka Modric a un contrat jusqu’en juin 2023 et même s’il n’y a toujours pas d’offre de renouvellement, le footballeur et le club savent que l’argent ne sera pas un problème mais le Croate se sent un peu dépaysé et estime que peu à peu il perdra le terrain au Real Madrid.

Comme le rapporte le média arabe Al Yaum, Luka Modric aurait déjà eu des contacts formels et aurait accepté de négocier lorsqu’il finira par être libéré. Le contrat qu’Al Nassr lui accorderait serait de deux saisons et avec un salaire de 40 millions d’euros par saison.

Au Real Madrid, ils disent ignorer cette offre dans l’environnement de Luka Modric mais le Croate l’aurait plus qu’avancée. Nous devrons voir si à un moment donné, le Real Madrid lui fait une proposition officielle de renouvellement de contrat ou le laisse partir gratuitement.