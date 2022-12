Al Nassr s’attend à ce que Cristiano Ronaldo arrive avant la fin de l’année

Le crack portugais est peut-être sur le point de déménager en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo sera de plus en plus enclin à accepter l’offre millionnaire d’Al Nassr. La star portugaise s’entraîne seule, après avoir rompu avec Manchester United il y a environ un mois, et est peut-être sur le point de prendre une décision, et après avoir montré des signes de ne pas vouloir poursuivre une carrière en Arabie Saoudite, il aura changé d’idées, selon Footmercato.

Selon la publication française, à l’origine de ce revirement se trouve aussi le manque de contacts de la part de Chelsea, club anglais identifié comme l’un des principaux intéressés, et du… Sporting.

Par conséquent, les responsables d’Al Nassr sont de plus en plus convaincus que le «oui» de CR7 apparaîtra même, tôt ou tard.

Rappelons que l’offre du club saoudien porte sur deux saisons et demie, avec une valeur par saison d’environ 200 millions d’euros entre salaires et accords publicitaires.