Al Nassr : Rudi Garcia «aurait voulu Messi» que Cristiano Ronaldo

Se prononçant sur la signature de Cristiano Ronaldo, Rudi Garcia a fait une blague qui ne serait pas là bienvenue chez le clan du joueur portugais. L’entraîneur de Al Nassr a déclaré qu’il apprécierait Lionel Messi.

La sensibilité de Cristiano Ronaldo est plus fine que jamais car il sort de situations un peu traumatisantes. Cristiano a dû vivre des moments de haute tension, sportivement parlant, qui l’ont amené à signer avec Al Nassr. Ronaldo a été pratiquement expulsé de Manchester United, il a mal tourné à la Juventus et a fini par avoir une Coupe du monde à oublier, se retrouvant remplaçant et se battant avec Fernando Santos.

À cette sensibilité s’est ajoutée une phrase, une blague, moitié riante et moitié sérieuse de Rudi García , l’entraîneur d’ Al Nassr. Le prochain entraîneur a été consulté en conférence de presse pour la signature de Ronaldo et Rudi García a laissé tout le monde sans voix : «J’aurais amené Messi directement du Qatar jusqu’ici».

Rudi García a fini par éclater de rire, mais cette phrase est tombée comme une bombe dans l’entourage de Ronaldo. Après cela, García a tenté d’alléger cette plaisanterie en faisant l’éloge du Portugais.

«La présence de la légende Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite est extraordinaire et d’une grande valeur, et nous cherchons à nous intégrer dans le groupe pour présenter ce qu’il peut offrir en tant que grande star. et lui donner de la joie», a-t-il déclaré avant d’ajouter.

«Le contrat avec Cristiano Ronaldo est quelque chose d’extraordinaire dans le football et la preuve du développement du football en Arabie Saoudite. Nous sommes satisfaits de l’accord, mais notre premier objectif : l’adapter avec nous pour que il peut profiter d’Al Nassr».