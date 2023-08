Al Nassr : le message de Sadio Mané après son premier match avec Cristiano Ronaldo

Sadio Mané a effectué ses débuts avec Al Nassr ce jeudi 03 août 2023. L’attaquant sénégalais a posté sur les réseaux un message après son match aux côtés de Cristiano Ronaldo.

D’une magnifique tête, Cristiano Ronaldo a arraché l’égalisation en toute fin de match (1-1). Un but capital qui permet à Al-Nassr de valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions, une compétition organisée par l’union des fédérations arabes de football (UAFA) et non reconnue par la Fifa.

La rencontre a également été marquée par les grands débuts de Sadio Mané. Le Sénégalais est entré en deuxième période sans se montrer décisif. Et il faut dire que ce dernier a savouré ce moment. Au passage, il glisse un joli mot à son capitaine.

«Une nouvelle page s’ouvre ! !! Félicitations pour ton but Big Man Cristiano Ronaldo ! !! En route pour le prochain tour, merci aux fans d’Al Nassr, le soutien était incroyable !», a écrit Sadio Mané.