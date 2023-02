Al-Nassr : Cristiano Ronaldo remporte son premier trophée

Alors qu’il joue actuellement en Arabie Saoudite avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a été honoré dans son pays natal.

La star du football mondial a reçu le prix High Prestige de la Confédération des sports du Portugal (CDP). Le gala sportif a eu lieu hier soir et c’est José Couceiro, de la Fédération portugaise de football, qui a reçu le prix, mais Rona a envoyé une vidéo qui a été diffusée lors de la cérémonie.

«Je travaille toujours pour être le meilleur et ce type de récompenses, tant collectives qu’individuelles, me donne beaucoup de motivation pour continuer à développer mon travail. Tous les jours, en équipe nationale et dans les clubs que je représente. Merci beaucoup à tous et à la Confédération sportive portugaise pour cette distinction dont je suis fier. C’est plus une reconnaissance», a déclaré CR7.