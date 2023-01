Al Nassr : Cristiano Ronaldo est déjà en Arabie Saoudite (vidéo)

Gary Neville est revenu, ce mercredi, pour commenter la résiliation déjà officielle du contrat qui unissait Cristiano Ronaldo et Manchester United, à la suite d'une interview «grandiloquente» (et non autorisée), où il a lancé de sévères critiques à l'encontre du club lui-même. De l'avis de l'ancien international anglais, qui partageait un…