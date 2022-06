Al Khelaifi l’a viré du PSG et maintenant il l’a liquidé : «C’est un peu pathétique…»

D’une simple déclaration sur les réseaux sociaux, le Paris Saint Germain a décidé de licencier Leonardo en tant que directeur sportif de l’équipe première et quelques secondes plus tard, comme si de rien n’était, ils ont officialisé l’arrivée de son remplaçant, Luis Campos, qui mène désormais toutes les négociations au PSG.

Pendant tout ce temps, Leonardo a été fortement critiqué et le plus pointé du doigt a été sa mauvaise relation avec Kylian Mbappé, qui est désormais pratiquement devenu le propriétaire du club. Cependant, Leonardo a donné une interview sur LEquipe et a commencé à donner sa version de ce qui s’est passé.

Le Brésilien a rompu le silence et a tout braqué sur Al Khelaifi, c’est lui qui lui a dit qu’il n’était plus au PSG : «C’est peut-être ma façon d’être, mais je trouve toujours pathétique de virer quelqu’un et de lui dire merci beaucoup» beaucoup, au revoir. Ce n’était pas important de faire un communiqué. Ma relation avec le PSG a toujours été liée à une émotion trop forte.

Dans le même ordre d’idées, Leonardo a poursuivi : «On ne peut pas tout avoir. Le PSG est un club qui prend des risques en termes d’investissements. Dans les autres clubs, vous avez les mêmes préoccupations, et si vous payez un joueur important une grosse somme et puis les choses se gâtent, c’est compliqué. Ce n’était pas le bon moment pour les soldes parce que personne ne pouvait acheter mais, honnêtement, je ne pense pas que je quitterai le club parce que nous n’avons pas vendu».

En revanche, Leonardo remarquait : «Quand trois jeunes talents arrivent comme Hakimi (alors 22 ans), Nuno Mendes (19 ans) et Donnarumma (22 ans alors), Ramos, Wijnaldum et Messi, on se dit quoi «Tout le monde l’a assuré. Ensuite tu perds contre le Real Madrid en 8e de finale et merde, c’est la direction sportive, c’est l’équipe.»

Pour conclure, Leonardo a expliqué sa relation avec Mbappé : «Non, ils ne m’ont pas dit que Mbappé ne m’aimait pas. Mais je ne veux pas entrer dans ces choses-là.»

Et le fait d’avoir gardé un joueur de ce niveau, français et parisien, est important pour le PSG et la Ligue 1. Prendre des décisions n’est pas facile. Vous avez pris votre décision, cela peut vous surprendre, mais c’est votre décision. Tout le monde est sous pression.