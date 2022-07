Al Khelaifi a présenté Galtier et a reçu une bombe du coach : «Il ne part pas…»

Le Paris Saint Germain a présenté Christophe Galtier comme nouvel entraîneur de l’équipe première. Nasser Al Khelaifi, propriétaire du PSG, était présent aux côtés de l’entraîneur de 55 ans, qui a surpris tout le monde en demandant que Neymar reste en équipe de France, contre toute spéculation et l’éventualité d’un départ du Brésilien. Neymar connaît actuellement une usure médiatique importante car ils le voient hors du projet et aurait été proposé à Chelsea, cependant, Galtier a été clair.

«Sa qualité ne fait aucun doute. Qui ne voudrait pas l’entraîner ? J’ai une idée claire de ce que j’attends de lui. Quand je le verrai cet après-midi, nous parlerons, je veux voir quelles sont ses attentes. Je le veux au PSG. Neymar est de classe mondiale, je compte sur lui», ont déclaré Galtier, qui confirme qu’il l’aura dans l’équipe.

Les rumeurs de départ du PSG ont été données par des déclarations d’Al Khelaifi lui-même, où il s’interrogeait sur les manières du Brésilien : «Neymar ? être à 100%. Évidemment, nous n’étions pas assez bons pour aller loin. Il nous faut des joueurs qui donnent tout ce que nous avons pour ce maillot, tout donner et nous verrons le résultat. Il faut encore être humble. Nous avons changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui bouleversent un match . Nous construisons. Il faut être discipliné sur et en dehors du terrain.»

En revanche, Galtier a assuré : «Je suis un gars exigeant. Je veux que mes joueurs soient heureux, mais à force de travail et d’efforts. De toute façon, on ne peut pas avoir un effectif aussi important. Il faut le réduire car s’il y a des joueurs mécontents, cela affecte négativement le groupe».

Pour conclure, il a ajouté : «Ce sont des joueurs qui veulent gagner et avoir du succès. Je ne leur ai pas encore parlé, mais c’est un immense privilège de pouvoir diriger une équipe de classe mondiale. Je connais la responsabilité que j’ai. Je ne suis pas venu pour être un révolutionnaire ou pour tout changer, mais nous devons aller dans la même direction. Nous devons avoir un projet commun. Celui qui ne veut pas devra partir».

La vérité est que Galtier a déjà pris sa première décision forte et contre ce qui était attendu. Neymar continuera au Paris Saint Germain car il en tiendra compte, mais maintenant tout dépendra du footballeur, qui devra décider s’il continue à Paris ou se rend à Chelsea, un club qui connaît l’envie de quitter la France.