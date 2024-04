Al-Hilal : le message de Neymar après avoir remporté son premier trophée sans jouer

Malgré la défaite concédée sur la pelouse du Benfica (2-1), l’Olympique de Marseille garde l’espoir d’une qualification en quart de finale retour de la Ligue Europa grâce à un but précieux de Pierre-Emerick Aubameyang.

Menés 2-0, les Marseillais ont réussi à réduire l’écart par l’intermédiaire de leur buteur providentiel à la 67e minute. Un but qui donne des espoirs aux supporters phocéens avant le match retour au Vélodrome jeudi prochain.

«Le but nous laisse encore dans la course», a déclaré Aubameyang au micro de RMC Sport après la rencontre. «Il faut qu’on pousse pour gagner le match retour. On a su rester solidaires parce que ce n’était pas facile de jouer ici, il faut le dire. Ils ont bien joué aussi. Mais ce but nous laisse encore dans la course.»

Avec son expérience et son sens du but, Aubameyang sera une nouvelle fois l’atout offensif majeur de l’OM pour tenter de renverser la vapeur et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa.