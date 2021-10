Akon : le rappeur pense que R. Kelly a le droit de se racheter pour des «erreurs»

Cardi B et Offset ont accueilli leur deuxième enfant ensemble le 4 septembre, après la naissance de Kulture en 2018. Mais, comme le font souvent les internautes, beaucoup se demandent comment elle a retrouvé la forme si rapidement, suggérant une chirurgie plastique a joué un rôle essentiel dans son apparence actuelle.

La rappeuse primée aux Grammy Awards est en France pour la Fashion Week de Paris avec son mari Migos. Les rumeurs de chirurgie ont commencé à tourbillonner mardi 28 septembre après son arrivée au Musée des Arts Décoratifs pour l’exposition «Couturissime» du lieu, vêtue d’une robe rouge Thierry Mugler et semblant visiblement svelte. Il n’a pas fallu longtemps à l’artiste toujours franc pour répondre au bavardage.

Jeudi 30 septembre, Cardi B a partagé une vidéo sur ses histoires Instagram et a expliqué: «Je pense que c’est parce que, en ce moment, j’ai des hanches incroyables à cause de mon magnifique fils, parce qu’il était assis si bas. Vous savez, quand votre bébé est bas, vos hanches s’écartent.»

Cardi B a ensuite cité quelques exemples de commentaires qu’elle a reçus, notamment des allégations d’abdominoplastie et/ou de liposuccion. Médicalement, dit-elle, ce n’est même pas possible.

«Vous ne pouvez pas faire de chirurgie après avoir accouché, surtout moi», a-t-elle déclaré. «J’ai perdu tellement de sang, les gars. Un jour, je vais vous parler de ma folle livraison de cul.

La mère de deux enfants de 28 ans a déjà été confrontée à des allégations de chirurgie, mais elle est fière de posséder les procédures qu’elle a subies.

«Je viens de New York, n’est-ce pas ? Et New York est un melting-pot, surtout là où j’ai grandi dans le Bronx», a-t-elle déclaré au magazine Interview plus tôt année.

«J’étais vraiment maigre quand j’étais plus jeune, et dans le Bronx, il s’agit d’être épais et d’avoir un cul pour que les jeunes garçons se disent:» Regarde ton cul plat. Tu n’as pas de nichons. Et cela me ferait me sentir si moche et sous-développée.

Elle a ajouté: «Quand j’avais 18 ans et que je suis devenue danseuse, j’avais assez d’argent pour me permettre d’acheter des seins, donc toute insécurité que je ressentais pour mes seins avait disparu. Quand j’avais 20 ans, je suis allé au club de strip-tease urbain, et dans les clubs de striptease urbains, il fallait avoir un gros cul. Je me sentais donc en insécurité à ce sujet. Cela m’a ramené au lycée. Alors je me suis fait le cul.