Akon : «l’argent n’achète pas le bonheur parce que…»

Liverpool affrontera Manchester City ce week-end. L’entraîneur Jurgen Klopp a reconnu qu’Erling Haaland est un attaquant exceptionnel et qu’il sera très difficile de trouver une formule pour arrêter l’attaquant norvégien.

«Je suis très impressionné par la capacité de Haaland à combiner diverses choses. Il est rare qu’un joueur soit capable de faire cela. Ses qualités de finition sont exceptionnelles, son mouvement est également très intelligent et cela rend son marquage plus compliqué. Vous ne pouvez utiliser la vitesse qu’intelligemment. Courir beaucoup n’aide pas. Il faut avoir le ballon et être patient pour ne pas être hors-jeu. Haaland a tout et ça fait de lui un joueur spécial, c’est sûr», a souligné l’entraîneur allemand, en conférence de presse.

Haaland a été signé cette saison en provenance de Dortmund et a marqué 15 buts en neuf matchs de Premier League et 20 dans toutes les compétitions. L’attaquant était sur le banc lors du match de mardi contre Copenhague, dans un match de Ligue des champions.