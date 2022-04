Ainsi, le Real Madrid ne peut rien faire : le PSG offre cela à Kylian Mbappé

Malgré le fait qu’il ne joue plus en Espagne, Sergio Ramos a laissé un record très difficile à battre dans les statistiques.

Sergio Ramos est considéré par beaucoup comme l’un des joueurs les plus influents du football espagnol, cependant, ce titre est très relatif, car le défenseur expérimenté a également un grand nombre de détracteurs qui ont toujours remis en question son style de jeu violent.

Avec Sergio, il n’y a pas de terrain d’entente, car si les fans du Real Madrid le tiennent en haute estime, à Barcelone et dans diverses villes d’Espagne, ils le considèrent comme l’un des joueurs les plus sales de l’histoire du football. En fait, c’est une stigmatisation négative qui l’a suivi même lorsqu’il était capitaine de l’équipe nationale.

L’infâme de Sergio Ramos ne découle pas seulement de sa personnalité controversée et de son affinité avec les supporters du Real Madrid, car le défenseur né à Séville a un bilan étendu et terrifiant qui lui vaut une place honorifique sur les listes les plus infâmes de la Liga.

Pendant le temps de Sergio Ramos en Liga, il a amassé 20 cartons rouges stupéfiants, faisant de lui le joueur avec le plus de cartons rouges de l’histoire du tournoi. En plus de cela, le joueur ajoute sept autres sanctions similaires dans les compétitions européennes.

Sergio Ramos passe un très mauvais moment dans le football français

Sergio ne se distingue pas seulement par les cartons rouges, car ses 116 cartons jaunes font de lui le cinquième joueur le plus titré de l’histoire du football espagnol, un record qui le hantera sans aucun doute pour le reste de sa carrière professionnelle.

Laissant de côté sa mauvaise notoriété et ses années de gloire avec le Real Madrid, la situation actuelle de Sergio Ramos est très préoccupante, puisqu’il n’a pas réussi à revenir à son meilleur niveau en tant que joueur du PSG et beaucoup considèrent qu’il devrait poursuivre sa carrière en championnat moins exigeant.