Aguero soutient le transfert de Bernado Silva au Barça : «Il sera un joueur important pour Xavi»

Sergio Aguero, ancien joueur de City et du Barça, a admis ne pas comprendre comment Manchester City peut laisser partir Bernardo Silva. Mais il ne doute pas non plus que l’international portugais sera rapidement une star dans le XI de Xavi Hernández.

Bernardo Silva, 28 ans, a un contrat avec le champion d’Angleterre jusqu’en 2025. Mais cet été, il se pourrait qu’il peut quitter les Citizens pour le FC Barcelone. Selon Aguero, son arrivée sera un véritable atout pour Xavi Hernandez.

«Bernardo Silva est un grand joueur. Il sait porter le ballon, il fait les sacrifices nécessaires, il a la qualité pour faire des passes décisives, il sait marquer des buts et il peut évoluer à différents postes. Je serais surpris si Manchester City lui permettait de partir. C’est un joueur qui apporte beaucoup à l’équipe chaque saison, mais tout est possible. S’il est signé par le Barça, alors ce sera quelqu’un qui est en possession du ballon, comme Xavi l’aime», a souligné l’ancien attaquant, s’adressant à Stake.

Pour sa part, l’international portugais a assuré que Manchester City savait parfaitement ce qu’il voulait. «J’ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. On verra, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux et je respecterai toujours ce club et ferai de mon mieux. Sinon, c’est le football et nous verrons ce qui se passera».