Aguero révèle pourquoi Lionel Messi n’a pas suivi Cristiano Ronaldo en Arabie

Sergio Aguero a assuré, ce jeudi, comprendre les raisons qui ont poussé Lionel Messi à se diriger vers les Etats-Unis pour renforcer l’Inter Miami, au lieu de suivre l’exemple de Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr, depuis l’Arabie saoudite.

Dans l’espace d’opinion qu’il signe sur le portail British Stakes, l’ancien international argentin suppose qu’il n’est pas si proche du Portugais, contrairement à ce qui se passe avec son compatriote. Pourtant, il a établi des différences entre les deux.

«A l’âge que Leo et Cristiano ont, comme beaucoup de joueurs de 32 et 33 ans, ils sont peut-être fatigués de tant de demandes pour être à un niveau élevé, et je pense que Leo a opté pour lui et sa famille pour être bien et pour que tu puisses jouer de la manière la plus détendue possible», a-t-il commencé par écrire.

«S’il jouait en Europe, bien sûr, les exigences seraient différentes, donc il ne pourrait pas jouer ces dernières années comme il le souhaite, c’est-à-dire en profiter, n’est-ce pas? Et bien sûr, je pense qu’entre Miami et L’Arabie saoudite, il a choisi Miami par commodité», a-t-il poursuivi.

«Miami est un bon endroit, il y a beaucoup de Latinos, et je pense qu’il a aussi regardé le côté familial. Je pense qu’ils peuvent très bien s’adapter à Miami, et en Arabie saoudite, ça pourrait être plus compliqué, non ? Je pense qu’il n’a rien cherché de plus, et puis chacun prend ses propres décisions», a-t-il ajouté.

Aguero a également mentionné que Cristiano Ronaldo «est un joueur différent» de Lionel Messi : «Il a pris la décision d’aller en Arabie Saoudite pour d’autres raisons qu’il connaîtra certainement, mais au final, connaissant Leo, je sais plus ou moins ce qu’il pense. Je ne connais pas très bien Cristiano et je ne peux pas parler de ses motivations».

Avec AFP