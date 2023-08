Agüero : l’ancien footballeur confirme sa rupture avec Sofía Calzetti

Sergio Agüero a confirmé ce qui semblait être un secret de polichinelle : sa relation avec Sofía Calzetti a pris fin.

L’ancien footballeur n’a pas partagé de déclaration ni ne l’a révélé via Twitch, mais l’a fait comme si de rien n’était, répondant à un message d’un utilisateur sur Twitter laissant entendre qu’il avait rompu avec l’Argentine après presque quatre ans de romance.

«Comment vas-tu ? J’ai des nouvelles bientôt», a écrit Kun ce samedi depuis son profil sur le réseau social d’Elon Musk. Rapidement, beaucoup ont cru qu’il s’agissait de quelque chose à propos de la Kings League, d’un transfert ou de quelque chose de similaire, mais Agüero a rapidement confirmé qu’il s’agissait de quelque chose de «personnel».

Un tweeter a tenté sa chance et a émis l’hypothèse que l’ancien footballeur allait annoncer qu’il allait se marier, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité.

«Hé non, je suis plus seul que jamais donc rien pour l’instant», a écrit Agüero, confirmant ainsi qu’il n’a actuellement aucun partenaire et que son histoire d’amour avec Calzetti appartient au passé.

Les rumeurs sur une éventuelle rupture entre Kun et Sofía Calzetti ont commencé fin juin, lorsque la légende de Manchester City a soudainement supprimé la plupart des photos qu’il avait avec elle sur les réseaux sociaux.

Il n’en restait que quelques-uns et ils avaient un point commun : Benjamin, son fils de 14 ans, apparaissait dans chacun d’eux. De plus, pendant un certain temps, les deux ont cessé de se suivre, ce que Kun a attribué à «un autre problème».

«Je ne sais pas qui est Juariu (en référence au journaliste qui avait annoncé la séparation du couple à l’époque), mais c’est un mensonge. Nous sommes bien. Ils inventent ou veulent baiser. Nous ne sommes pas séparés», a déclaré Agüero, bien qu’il ait maintenant lui-même confirmé qu’il était «seul».