Aguero fracasse Ibrahimovic : «tu veux mourir parce que Messi a gagné la Coupe du monde»

Une phrase de Zlatan Ibrahimovic dans une interview accordée à un média français a provoqué une énorme indignation en Argentine car le Suédois visait toute l’équipe de Lionel Scaloni, à l’exception de Lionel Messi.

L’attaquant milanais a félicité Messi mais a laissé une phrase dévastatrice pour le reste des joueurs qui ont remporté la dernière Coupe du monde. «Mbappé continuera à gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis désolé pour Mbappé, parce que marquer quatre buts en finale et ne pas gagner, c’est très triste. Mais ils ont déjà gagné une Coupe du Monde et ils vont en gagner une autre».

«Je suis inquiet pour les autres de l’équipe nationale argentine parce que nous allons nous souvenir de Messi mais les autres qui se sont mal comportés, nous ne pouvons pas les respecter. Je dis cela en tant que professionnel de haut niveau. Pour moi, c’est un signe qu’ils ont gagné une fois. Mais ils ne le feront plus. Messi est considéré comme le meilleur de l’histoire et restera dans les mémoires pour avoir remporté la Coupe du monde au Qatar, les autres ne gagneront plus jamais rien», a lancé Ibrahimovic.

Aguero répond à Ibrahimovic….

Ces mots d’Ibrahimovic ont fait ressortir le pire chez Kun Agüero, qui l’a littéralement déchiqueté sur Twitch. «Dois-je dire ce que je pense ou pas ? gagner, dire que les autres se sont mal comportés. S’ils se sont mal comportés, vous dites que vous le dites en tant que professionnel de haut niveau. Vous avez joué, j’ai aussi joué à haut niveau. Mais rappelons que vous vous êtes aussi mal comporté en jouant. Le dicton en Argentine est : pas de recrache si tu vas tomber. Je ne sais pas. Ou rappelons-nous sur le terrain que tu as, disons, de mauvais comportements. Du repassage, de l’ananas».

Dans le même ordre d’idées, Kun Agüero a ajouté : «Et Messi a gagné. Peut-être que cela vous met en colère, que Messi ait remporté la Coupe du monde et c’est pourquoi cela vous fait mal d’admettre que Messi est le meilleur joueur du monde, et cela vous fait mal qu’il a gagné une coupe du monde en Argentine. C’est ça le football».

«Parfois tu joues bien, tu joues mal. Tu joues bien et tu joues bien étant un voyou sur le terrain. Je ne sais pas. Notez aussi que d’autres pays se sont mal comportés. étrange, parce que c’est un joueur assez combatif. Combattant. C’est comme moi, qui combat toujours sur le terrain, dit que ces joueurs sont du mauvais lait et frappent comme des fous», a ajouté l’ancien joueur argentin.

«Il me semble que c’est très grossier de dire qu’on ne va plus gagner. Je pense qu’avant de s’inquiéter pour l’Argentine, on pourrait s’inquiéter pour son pays, pour ses joueurs, qui ne sont même pas aux dernières Coupes du monde. Est-ce qu’on pourrait penser comme ça ? Ils ne se sont même pas qualifiés», a souligné Kun Agüero.

Enfin, il a prévenu : «Est-ce que j’ai tué Zlatan ? Il a tué mes coéquipiers. J’étais là. En plus, peut-être que tu me parles aussi, parce que j’étais là. J’ai l’impression que tu m’as tiré dessus, maintenant je te tire dessus. Nous sommes champions du monde, Zlatan, et tu veux te suicider. Et Messi est le meilleur du monde, je suis désolé. L’Argentine est championne. Nous avons soulevé la Coupe. Et tu regardais. Les joueurs qui se sont mal comportés soulèvent la Coupe».