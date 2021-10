Agnes Tirop : deux fois médaillée de bronze, l’athlète kényane retrouvée morte

Dans un classement dévoilé ce jour, le média en ligne Infos Sports nous propose les cinq meilleurs milieux de terrain Africain du moment.

Ils font partie des joueurs clés sur le terrain de jeu. À la fois au four et au moulin, les milieux de terrain sont ceux qui nourrissent le secteur offensif et aident la charnière défensive.

En Afrique, nous avons beaucoup de ces joueurs qui sont très bons dans l’entrejeu. Découvrez ici, le top 5 de ces derniers dévoilé par nos confrères d’Infos Sports.

5- Thomas Partey (Arsenal – Ghana)

4- Wilfred Ndidi (Leicester – Nigeria)

3- Franck Kessié (AC Milan – Côte d’Ivoire)

2- André-Franck Zambo Anguissa (Naples – Cameroun)

1- Idrissa Gueye (PSG – Sénégal)