Agathe Auproux : l’ancien chroniqueuse de TPMP prend une décision radicale

Il y a quelques jours, Agathe Auproux (TPMP) a annoncé une très mauvaise nouvelle à ses fans. Elle a confié que son chat n’allait pas bien du tout. Malgré les traitements des médecins, les choses n’ont pas l’air de s’arranger.

Le week-end dernier, Agathe Auproux (TPMP) a fait part de son grand désarroi. Elle a expliqué que son chat prénommé Mew n’allait pas bien du tout. Ce dernier ne s’alimentait plus et ne buvait plus.

Très inquiète, Agathe Auproux (TPMP) a alors expliqué qu’elle l’avait emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier a alors gardé Mew afin de surveiller son état. Et de faire des examens plus poussés. Le chat a alors passé un scanner.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’examen n’a rien révélé de bon. En effet, la jeune femme a révélé : «Le scanner a révélé une masse dans le nasopharynx (impossible à opérer)».

Avant d’ajouter aussi : «La vétérinaire m’a dit : ‘Je vais vous parler franchement, il y a de grandes chances pour que ce soit tumoral et là, il faudra aller voir un cancérologue pour la suite… Radiothérapie, chimio… Il vous expliquera tout’»

Une horrible nouvelle pour l’ex chroniqueuse de Touche pas à mon poste (TPMP). Elle a indiqué avoir «le coeur en mille morceaux». Avant de demander à ses abonnés de la contacter s’ils avaient vécu la même qu’elle.

De plus, Agathe Auproux a expliqué qu’elle devait aussi annuler ses vacances. Elle avait l’intention de partir avec Mew mais à cause de son état, elle préfère lui éviter tout déplacement. Elle veut également rester aux côtés de sa vétérinaire.

Après plusieurs jours d’absence sur les réseaux sociaux, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (TPMP) a fait son grand retour. Elle a répondu à toutes celles et ceux qui demandaient des nouvelles de Mew.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ne sont pas bonnes. Agathe Auproux a indiqué ce samedi 5 août : «On est rentrés de la clinique mardi et les traitements reçus aidants, elle récupérait bien, respirait bien».

Avant de poursuivre : «Et recommençait à s’alimenter… les résultats de la biopsie peuvent mettre jusqu’à 10 jours. Et là, hier soir, rechute. Nouvelles difficultés à respirer, à déglutir, impossible de manger».

Agathe Auproux (TPMP) a alors expliqué : «J’ai rappelé la clinique ce matin pour savoir si je pouvais la ramener pour de nouveaux traitements en attendant les résultats…».

Et de rapporter : «Sauf qu’apparemment, les traitements qu’elle a reçus mardi sont des doses pour une semaine. Ils cherchent une solution. Et me rappellent». Par la suite, elle a révélé que Mew devait retourner chez le vétérinaire.

Agathe Auproux (TPMP) a donc pris une grande décision. Elle a décidé de quitter les réseaux sociaux avant d’avoir les résultats des examens pour son chat. La jeune femme a révélé : «C’est reparti…».

Avant de conclure aussi : «La prochaine story ce sera pour vous tenir au courant des résultats de la biopsie, qui arriveront on ne sait pas quand, sous 10 jours. En attendant, j’arrête donc Insta. Je n’ai d’ailleurs rien à partager à part mon désarroi. Ça ne sert à rien».