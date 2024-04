Afrique : la France n’a pas à se prononcer sur l’avenir du franc CFA

Après avoir tourné le dos à la France, le régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré s’est rapproché de nouveaux partenaires, parmi lesquels Ankara et Moscou.

«Tous les tests ont été concluants, c’est donc une fierté de confirmer que ces appareils rejoignent la flotte de l’armée burkinabée», a assuré le capitaine Traoré en présence du ministre de la défense, le général Kassoum Coulibaly.

Le TB2 a «fait ses preuves depuis le début de cette guerre», a estimé M. Traoré, ajoutant que le drone Akinci avait «surpassé les capacités techniques prévues par le constructeur». «L’agrandissement de la flotte permet donc d’intervenir en temps opportun» et d’effectuer «une surveillance permanente», a-t-il expliqué.

«Nous avons une multitude d’engins de ce type actuellement dans le ciel, qui scrutent, qui recherchent pour retrouver et détruire tout ennemi grâce aux contributions des populations», a de son côté déclaré le général Coulibaly.

Le chef du régime militaire burkinabé a remercié le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour ce partenariat «sain et sincère». Après avoir tourné le dos à l’armée française l’année dernière, le Burkina Faso s’est rapproché de nouveaux partenaires, parmi lesquels la Turquie et la Russie.

Le pays est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaida et à l’Etat islamique, ainsi qu’aux représailles attribuées aux forces armées et à leurs supplétifs. Ces violences ont fait quelque 20 000 morts et 2 millions de déplacés.

Avec AFP