Afrique du Sud : six personnes tuées par balle dans l’Est

Six personnes ont été tuées par balle et une autre blessée tard vendredi soir dans une banlieue déshéritée de Durban, ville portuaire du sud-est de l’Afrique du Sud, a-t-on appris samedi auprès de la police.

Aux alentours de 20H30 GMT, sept hommes se trouvaient dans une maison du township de Clermont, dans le nord-ouest de la capitale de la province du KwaZulu-Natal (KZN), quand des assaillants ont surgi et ouvert le feu, selon un communiqué de la police.

«Six personnes ont été tuées par balle et une autre blessée», a-t-elle indiqué sans donner de détails sur les causes de la tuerie. Une enquête a été ouverte pour meurtres et tentative de meurtre et la police a lancé un appel à témoins.

«Rien ne peut justifier des meurtres aussi brutaux», a déploré le chef de la police provinciale, le lieutenant général Nhlanhla Mkhwanazi, cité dans le communiqué.

Quelque 70 meurtres sont enregistrés chaque jour en Afrique du Sud, selon les dernières statistiques officielles publiées en octobre. Le pays détient l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde.

