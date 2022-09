Afghanistan : trois morts dans le crash d’un hélicoptère pendant l’entraînement de talibans

Au début de cette année, on a demandé à Kevin De Bruyne de composer une Dream Team en ne considérant que 5 joueurs actuels. Et les décisions les plus surprenantes ont été prises au milieu de terrain. En effet, le Belge a choisi de ne sélectionner ni Luka Modric ni Toni Kroos.

Le magicien belge a bien fait deux choix pour son milieu de terrain de rêve, mais, au lieu de mettre en avant les deux leaders de l’entrejeu madrilène, il a privilégié les courses de N’Golo Kanté et la polyvalence de Bernardo Silva.

Considérant qu’une équipe de cinq joueurs devrait être performante dans des espaces restreints, le quadruple champion de Premier League a déclaré que Kanté serait essentiel pour aider à récupérer le ballon. De plus, il a souligné la capacité de Bernardo à faire des courses lorsqu’il n’y a pas beaucoup de mètres d’espace sur le terrain.

«Kanté. Vous avez besoin de Kanté. Et si c’est une équipe de cinq, alors je vais mettre Bernardo (Silva). Dans les espaces restreints, il est incroyable. Il me rappelle un peu David Silva. Je pense qu’il vous donne un peu de tout et qu’il s’intégrerait parfaitement dans mon équipe». C’est ce qu’a déclaré le double MVP de la Ligue anglaise lors d’une dynamique qu’il a complétée (2022). C’est apparue sur la chaîne officielle de l’historique Rio Ferdinand.

Dream Tream Kevin De Bruyne

Au fait, à quoi ressemble la Dream Team de Kevin De Bruyne ? Il n’a pas aligné de gardiens de but. En défense, son seul choix était Virgil van Dijk.

Comme déjà mentionné, au milieu de terrain, il a opté pour ce que N’Golo Kanté et Bernardo Silva apportent dans différentes facettes. Et pour finir, il a formé un duo offensif plein de magie, d’habileté et de déséquilibre. Lionel Messi et Neymar Júnior sont alignés en attaque. Pas mal, vraiment.