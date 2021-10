Afghanistan : «3 kidnappeurs» de l’EI-K tués par les talibans dans une fusillade

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a affirmé dimanche avoir tué 264 rebelles Houthis dans de nouveaux raids au cours des trois derniers jours autour de la ville stratégique de Marib, cible d’intenses bombardements depuis deux semaines.

«Trente-six véhicules militaires ont été détruits et plus de 264 terroristes éliminés» ces dernières 72 heures à Al-Jawba (50 km au sud de Marib) et à Al-Kassara (30 km au nord-ouest de Marib), a indiqué la coalition, citée par l’agence officielle saoudienne SPA, en référence aux rebelles Houthis.