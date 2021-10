Affaire viol aux USA : bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo ?

Le Portugais est connu pour son style de vie strict et a beaucoup fait parler de son alimentation, sur laquelle son ancien partenaire portugais José Fonte a donné plus de détails.

Peu de footballeurs dans le monde sont aussi admirés pour leur condition physique que Cristiano Ronaldo, qui a vu comment ces commentaires lui sont venus de manière indifférente du début de sa carrière à nos jours, alors qu’il est sur le point d’atteindre 37 ans.

Le Portugais est l’un des athlètes qui chouchoute le plus sa condition physique et une partie fondamentale de sa performance est due à son alimentation, dont on a beaucoup parlé et dont nous avons connu ces dernières heures de nouveaux détails grâce à l’un de ses coéquipiers José Fonte.

Une fois par semaine «manger de tout»

Le défenseur central a été le principal protagoniste du programme TalkSport «Alan Brazil Sports Breakfast», fournissant plus de détails sur le régime strict de Cristiano Ronaldo.

Son arrivée à Manchester a suscité de grandes attentes et des commentaires après avoir appris à quel point ses collègues et chefs étaient surpris de le voir manger avant les matchs, et même les gestionnaires de menus de la ville sportive des «diables rouges» lui ont demandé les plats préférés de son alimentation pour les intégrer au reste de leurs camarades de classe.

Ce que beaucoup ne savaient peut-être pas sur le régime strict de Cristiano Ronaldo, c’est qu’un jour par semaine, il le baptise «Jour de la malbouffe», et c’est ce jour-là que le footballeur portugais essaie de déconnecter son estomac en mangeant n’importe quel plat, quelles que soient ses calories :

«Je l’ai vu manger un peu de tout», avoue Fonte, qui précise que sa compagne, ce jour-là, ne se prive absolument de rien. Ces déclarations contrastent avec le mythe de l’interdiction portugaise de la malbouffe à la maison, qui vient une fois par semaine.

De plus, José Fonte reconnaît que chaque concentration avec l’équipe nationale devient très dangereuse en raison du régime, car ils servent une nourriture «incroyable». «Il faut être très prudent quand on va en équipe nationale, car quand on revient au club, on revient plus lourd», admet-il.

Dans ces concentrations, il explique également comment tout le monde regarde Cristiano Ronaldo : «Nous sommes toujours attentifs à ce qu’il mange. Nous savons qu’il est le meilleur et nous voulons imiter ce que fait Cristiano. En général, je mange très ‘propre’ : le quinoa et ces choses saines. Beaucoup d’œufs, de patates douces et de brocoli. Plus ou moins c’est ça», a condamné l’actuel footballeur lillois et l’équipe portugaise.