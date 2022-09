Affaire Pogba : Yeo Moriba placée sous protection après les menaces

Gennaro Gattuso, entraîneur de Valence, est ravi de Toni Lato, à tel point qu’il a déclaré que le joueur sera un mari idéal pour sa fille.

«C’est un garçon incroyable et humble. Ma fille est très jeune, 18 ans, mais je pense que Toni serait l’homme idéal pour elle», a déclaré l’Italien. «J’ai de la chance d’avoir un garçon comme Toni. J’ai beaucoup parlé avec lui pendant ces deux mois, j’ai vu ses chiffres et j’ai vu qu’il était toujours blessé. Il m’a écouté, il a écouté l’équipe technique et les médecins. Il a un problème : quand il s’entraîne, il a toujours une charge de 20 à 25 % de plus que les autres joueurs. Vous ne savez pas comment le contrôler, il va toujours avec tout. Aujourd’hui, c’est important qu’on lui explique tout, l’importance de la charge et ce qu’on fait chaque semaine», a ajouté le technicien.