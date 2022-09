Affaire Pogba : Mathias Pogba et trois autres personnes en garde à vue

L’Autrichien David Alaba, défenseur du Real Madrid, s’est interrogé sur le niveau affiché par le RB Leipzig, une équipe qui, malgré sa défaite face au Santiago Bernabéu 2-0, a souligné qu’elle avait rendu «la vie impossible avec et sans ballon» lors des 45 premiers minutes.

«Le match de ce soir n’est pas facile à analyser. Si nous regardons les 90 minutes, nous méritons sans aucun doute la victoire. En première mi-temps, ils nous ont rendu la vie impossible avec et sans ballon. En seconde mi-temps, nous avons trouvé de meilleures solutions avec et sans le ballon et nous méritions la victoire», a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UEFA.com.

Un Alaba qui a tenté d’expliquer le fait que le Real Madrid remporte autant de matchs en seconde période, au cours desquels cette saison, il a marqué 16 buts et aucun contre.

«On connaît nos qualités et on essaie de les affirmer pendant les 90 minutes. Dernièrement, on y est parvenu surtout en deuxième mi-temps. L’année dernière a été très spéciale pour nous et j’ai pu y participer», a-t-il déclaré.