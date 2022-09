Affaire Pogba : Mathias Pogba et quatre hommes déférés en vue d’une mise en examen

Pour avoir fait voyager les hommes en business et les femmes en classe éco pour rejoindre les Mondiaux en Australie, la Fédération française de cyclisme suscite l’indignation de nombreux internautes ce samedi. Mais la Fédération assume son choix et le justifie.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont indignés de cette différence de traitement après la parution d’un article d’Ouest-France dévoilant que les neuf coureurs de l’équipe de France masculine, dont le double champion du monde en titre Julian Alaphilippe, effectuent le périple jusqu’aux Antipodes dans des conditions plus confortables que les sept coureuses, mais aussi le reste de la délégation comprenant les espoirs et les juniors, filles et garçons, ainsi que tout le staff.

Une décision assumée

Ce choix, la Fédération française de cyclisme (FFC) l’assume et l’explique par le budget très important du déplacement.

«Ça coûte très très cher. Certains pays comme l’Irlande ont décidé de ne pas participer aux Championnats du monde. Nous on s’est posé la question de savoir si on emmenait toutes les catégories, notamment les juniors. On le fait. Mais on n’a pas les moyens de mettre tout le monde en business», a déclaré, joint au téléphone par l’AFP, le directeur technique national Christophe Manin, qui a renoncé au voyage par souci d’économie.

Il a donc fallu choisir et pour cela, la FFC dit s’être basée sur un critère principal: la capacité à se mêler à la lutte pour le titre et les médailles. «Pour les hommes, ça fait deux ans qu’on est champions du monde. On y va vraiment pour gagner, alors qu’on est plus en position d’outsiders chez les filles», a insisté le DTN.

Avant d’assurer: «on aurait les Championnats du monde de VTT en Australie avec le même choix économique à faire, on mettrait les deux filles en business et les garçons en éco», puisque Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte ont de meilleurs résultats que les hommes dans cette discipline.

Deux hommes et deux femmes de l’équipe de France élite sont déjà à Wollongong, sur la côte est de l’Australie, pour disputer dimanche le contre-la-montre. Ceux engagés uniquement sur la course en ligne le 25 septembre doivent les rejoindre mardi.

«Je me concentre sur le sportif et je n’ai pas d’énergie à perdre à partir du moment que les coureurs et coureures de l’équipe de France sont fiers de porter les couleurs du maillot», a souligné auprès de l’AFP le sélectionneur Thomas Voeckler, qui a lui-même voyagé en éco pour arriver jusqu’en Australie.

Avec AFP