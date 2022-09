Affaire Pogba : le message de Mathias à Paul après sa signature à Juventus

Ce samedi soir, Al Arabi a officialisé la signature de Rafinha. Et ce dimanche après-midi, le PSG a annoncé le départ du milieu de terrain brésilien, qui a vu son contrat être résilié à Paris avant de changer de club.

Dans la foulée, Rafael Alcantara a tenu à faire ses adieux au PSG via les réseaux sociaux.

«Un vrai honneur d’avoir pu défendre ce maillot et jouer au Parc des Princes. Merci au staff et coéquipiers du PSG pour leur accueil depuis le premier jour. Cette étape m’a aussi donné l’opportunité de vivre dans une ville majestueuse que je n’oublierai jamais», a posté Rafinha sur ses comptes Twitter et Instagram.