Affaire Pogba : la mère de Mathias et Paul prend position !

Le footballeur espagnol ignore les critiques et se concentre sur sa nouvelle relation, deux mois après avoir annoncé sa rupture avec Shakira.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí ont de nouveau été capturés ensemble, un peu plus d’une semaine après la publication de leurs premières photos ensemble lors d’un événement familial.

A cette occasion, le couple du moment a été vu quittant l’appartement du footballeur espagnol à bord d’une voiture. Dans les images partagées par le magazine Hello!

On peut voir la jeune femme de 23 ans vêtue d’une robe courte à rayures, de lunettes de soleil, d’une casquette blanche, de petits accessoires et les cheveux tirés en arrière.

Selon ce qui a été publié par les médias, les nouveaux amants ont été vus arriver chez ses parents , puisqu’il semble y avoir une relation cordiale entre le footballeur et eux depuis un certain temps.

Avec cette nouvelle apparition publique, Gerard Piqué montre une fois de plus que sa relation avec Clara Chía Martí est meilleure que jamais et qu’il ne craint plus d’être vu avec elle, malgré l’accord supposé qu’il avait avec Shakira.

En fait, il y a quelques jours, ils ont été vus sur la terrasse d’un restaurant exclusif à Barcelone, où ils ont passé une soirée romantique.