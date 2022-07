Affaire George Floyd : l’ancien policier Derek Chauvin écope d’une nouvelle peine de prison très lourde

Kim Kardashian ne laisse personne indifférent et surprend encore avec quelques déclarations que plus d’une personne n’aimerait pas. Il y a quelques semaines, elle a confirmé qu’elle mangerait du caca si cela l’aidait à paraître plus jeune. Maintenant, il a réaffirmé ses paroles et a été encore plus clair à cet égard.

Dans une conférence, Kim Kardashian a de nouveau parlé de ces déclarations curieuses. «Je plaisantais juste un peu. En y repensant, je mangerais probablement de la merde si quelqu’un me disait: “Si tu manges ce bol de caca tous les jours, tu auras l’air plus jeune”», a déclaré le membre du klan Kardashian .

Elle est même allée plus loin et a révélé combien elle serait prête à prendre pour rajeunir son corps : «Peut-être juste une bouchée. Je ne pouvais pas manger une assiette entière», a-t-elle expliqué. «Je veux toujours avoir l’air approprié. Il arrive un moment où vous êtes allé trop loin, trop plein, trop étiré, trop de travail cosmétique».

Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle se souciait d’être belle et qu’après être devenue mère, elle faisait ses traitements de la peau la nuit : «Après que tout le monde soit au lit, je fais des traitements au laser».

Kim Kardashian a souligné qu’elle n’était pas satisfaite d’un aspect de son corps en particulier : ses mains. Elle prétend que changer les couches de ses enfants les a détériorées. Mais il ne veut pas être obsédé par ça : «Ma santé est plus importante que tout».