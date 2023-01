Affaire des soldats ivoiriens au Mali : Faure Gnassingbé reçu par Assimi Goïta à Bamako

Le président togolais Faure Gnassingbé, qui assure la médiation dans l’affaire des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d’être «des mercenaires» et détenus au Mali depuis juillet, est arrivé mercredi à Bamako, ont indiqué à l’AFP un responsable diplomatique et une source aéroportuaire.

«Le Président de la transition, SE le Colonel Assimi Goita, Chef de l’État, a reçu, ce 04 janvier 2023, le Président de la République du Togo, SE Faure Gnassingbé, en visite d’amitié et de travail au Mali, de 24h», a annoncé la présidence malienne.

Aucune précision sur l’agenda du président togolais. Mais cette visite intervient quelques jours après la condamnation des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d’être des «mercenaires» et détenus au Mali depuis juillet, à vingt ans de réclusion criminelle pour «attentat et complot contre le gouvernement» et «atteinte à la sûreté extérieure de l’État».

Faure Gnassingbé est le médiateur de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans ce dossier qui oppose

Bamako à Abidjan. Sa médiation a d’ailleurs conduit à la libération des trois femmes dans le lot des militaires ivoiriens arrêtés sur le

territoire malien. Selon RFI, le président togolais a fait le déplacement pour plaider une grâce présidentielle pour les soldats.