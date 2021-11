Affaire de la sextape : Karim Benzema, première indiscrétion sur le verdict

Juste au moment où il entamait sa première saison avec l’équipe absolue du FC Barcelone, Pedri, qui vient d’être reconnu vainqueur du Golden Boy Award 2021, a confirmé le nom de ses légendes préférées par poste. La décision qui vous a le plus surpris ? Celui qu’il a fait dans le but.

Au lieu de rester avec Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Petr Cech ou Manuel Neuer, la jeunesse espagnole a décidé de mettre en avant (dans la section MY TOP 4 des médias officiels du Barça) Víctor Valdés comme son gardien historique préféré.

Le jeune MVP de la dernière édition de l’Eurocup a partagé qu’en plus de considérer tout l’héritage de VV dans l’institution Blaugrana, il a toujours aimé son style de jeu : «Je pense qu’en partant du but, je choisirais Víctor Valdés, qui est un gardien de but qui a duré de nombreuses années au Barça et je l’aimais».

On remarque que Valdés est surprenant car il n’est généralement pas autant mentionné dans les classements historiques, pas parce qu’il n’a pas construit une carrière particulière.

On parle d’un gardien qui a été le moins battu de la Ligue espagnole depuis cinq saisons, qui est triple champion de l’UEFA Champions League, qui a obtenu le triplé, qui faisait partie du premier sextet de l’histoire du jeu et qui était un titulaire permanent pendant une décennie dans l’équipe la plus dominante de ces derniers temps. Au-delà de tout débat, Pedri a plein d’arguments pour l’admirer.