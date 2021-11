Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison

Annoncé sur les tablettes du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne choquerait pas tous les Marseillais en rejoignant le club de la capitale. Bien au contraire…

Marseille tremble. Et pas seulement en raison des séquelles dont semblent souffrir Dimitri Payet après l’agression à la bouteille dont le Réunionnais a été victime, dimanche, sur la pelouse du Groupama Stadium à l’occasion du choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Si les supporters olympiens sont en émoi, c’est également à cause des rumeurs envoyant Zinedine Zidane, l’un des plus beaux symboles de la cité phocéenne, sur le banc du PSG, le rival honni. Une perspective qui fait évidemment grincer des dents sur la Canebière.

Pour autant, tous les supporters marseillais ne vivent pas cette éventuelle signature de l’enfant de la Castellane à Paris comme un crève-cœur. En témoigne la réaction de Samir Nasri dans les colonnes du Parisien.

«Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG, a confié l’ancien milieu de terrain, formé chez les Ciel et Blanc. C’est sa carrière. Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a une très bonne relation avec les Qatariens.»

A en croire celui qui officie désormais au micro de Canal, les dirigeants parisiens auraient même bel et bien tout intérêt à faire de Zizou le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, son aura devant lui permettre de diriger Messi, Neymar et consorts comme personne d’autre.

«Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les egos des grands joueurs. C’est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c’est quelqu’un qui a une légitimité au niveau football», a-t-il expliqué.

«Quand un gars come Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine.»