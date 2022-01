Affaire CEDEAO – Mali : le Général Makosso fait une révélation dangereuse sur Goita

Karim Benzema a évoqué les changements que son style de jeu au Real Madrid a subis avec le départ de Cristiano Ronaldo.

«C’est simple. Lorsque Cristiano Ronaldo jouait pour le Real Madrid, il marquait 50 à 60 buts par an. Une adaptation à cette réalité est donc nécessaire. Mes mouvements devaient lui donner un avantage sur le terrain, générer des espaces, car j’échangeais bien le ballon dans la surface adverse».

«Il était beaucoup plus efficace que moi. Je lui ai offert de l’aide, comme il l’a fait avec moi. Quand il est parti, ce qui a changé, c’est que j’ai pris ses responsabilités pour marquer des buts et aider le reste de mes coéquipiers. Je ne joue pas comme Cristiano Ronaldo et il ne joue pas comme Benzema».

«Je ne suis pas passé de lieutenant à chef. Personne n’a dit qu’ils devaient lui donner le ballon. J’ai joué pour lui, car il a marqué deux fois plus de buts. Ma façon de jouer n’est pas devenue plus naturelle avec son départ. Je ne veux pas dire que maintenant tout passe par moi, mais à ce moment-là j’en ai créé plus et il a fini. À présent, créer et terminer».

«A Lyon, c’est ce qu’il a fait. Maintenant, je fais ça au Real Madrid. Quand Cristiano était là, il s’est créé des occasions et il a marqué», a expliqué l’attaquant, dans un entretien à France Football. Benzema a également révélé les joueurs avec lesquels il aimait le plus jouer : «C’était Cristiano Ronaldo, Juninho, Fred, Ozil et Zidane».