Adrien Rabiot avoue : «Il a vraiment tout fait pour être là. Je suis…»

Manuel Pellegrini, entraîneur du Betis, a déploré les erreurs sous forme d’expulsions de son équipe qui ont complètement changé un derby qu’ils avaient dominé au tableau d’affichage et sur le terrain, avec une supériorité numérique d’un footballeur après l’ expulsion de Montiel, et dans le Ils ont fini par abandonner une égalité et souffrir jusqu’au bout à cause des rouges directs contre Fekir et Borja Iglesias .

Quel sentiment le jeu vous laisse-t-il ?

«Cela me laisse le sentiment que nous avons perdu deux points. Le match nous a été favorable, avec 1-0, il nous restait un joueur de plus, nous avons eu trois heads-up avec le gardien de but comme pour avoir réglé le match et ce n’était pas possible. Après nos expulsions et après avoir joué 40 minutes avec un joueur en moins, c’est un mérite car jusqu’au grand but de Gudelj, nous n’avions pas beaucoup souffert en défense. Malheureusement, deux points nous ont échappé».

Canales a terminé comme l’homme le plus avancé

«L’idée était de faire ce que nous faisions jusqu’à ce que ce tir de 30 mètres vienne le clouer dans le coin. Nous étions bien positionnés, avec une ligne de trois et avec Sergio devant eux et les quatre défenseurs. Nous ne souffrions pas de gros problèmes jusqu’à ce que son grand but change le jeu et nous oblige à essayer de marquer un point. Mais je pense que c’était très louable d’avoir joué avec un de moins et nous avons eu les occasions nécessaires pour gagner le match».

Les expulsions de Fekir et Borja

«Je pense que Borja, involontairement, fait une action qui pourrait être pour le rouge. Fekir tend le bras et il y a un arbitre et un VAR qui sont ceux qui doivent décider. L’arbitrage est comme ça, je ne me plains pas normalement et je ne me plains pas aujourd’hui».

L’expulsion de Fekir marque-t-elle le match ?

«Eh bien, l’expulsion de Fekir égalise le match car ils avaient aussi un joueur expulsé et nous étions devant. Après l’expulsion de Borja, dans un match aussi serré et contre un rival comme Séville, vous ne pouvez pas lui donner 40 minutes avec un joueur devant. On l’a fait et on l’a payé en laissant deux points sur la route. Mais on est à égalité, peut-être qu’on aurait pu faire plus, mais l’excès d’anxiété, comme je le disais avant le derby, c’est ce qui te pousse à faire des erreurs».

Le Betis se réarme-t-il émotionnellement après avoir sauvé un point ?

«Nous n’avons jamais eu de problèmes émotionnels donc il n’y a aucune raison de nous réarmer. Nous sommes dans une campagne essayant d’ajouter autant de points que possible. Nous voulions donner les trois points du derby à nos gens dans notre domaine, nous étions proches de le faire, malheureusement quand les expulsions ont changé le déroulement du match. Et au final il faut rester avec le fait qu’un point c’est pas mal quand on joue 40 minutes avec un de moins. Mais je pense que la différence quand on a joué à onze contre onze était énorme»